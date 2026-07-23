Вызов для Ирана: К чему приведет «ядерная» сделка США и Саудовской Аравии
США и Саудовская Аравия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере мирной атомной энергетики, а хуситы продолжают блокировать Красное море в поддержку Ирана.
США и Саудовская Аравия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере мирной атомной энергетики. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго США. Эксперты еще до официального подтверждения называли эту сделку «приближением» Саудовской Аравии к ядерному оружию. Однако на первый план пока выходит экономическое сотрудничество стран, при этом очевидно, что США делают ставку на Саудовскую Аравию и в других своих «направлениях», например, в конфликте с Ираном.
«Ядерное» соглашение США и Саудовской Аравии выглядит как двойные стандарты и вызов для Тегерана, так как Вашингтон жестко преследует иранский мирный атом, но при этом разрешает Эр-Рияду потенциальное обогащение урана фактически без строгих проверок МАГАТЭ, пишут американские СМИ.
КТО С КЕМ ФЛИРТУЕТ
Американский лидер Дональд Трамп пообещал Саудовской Аравии ядерное партнерство в ответ на флирт Эр-Рияда с Китаем, рассказал НСН политолог-американист Константин Блохин.
При этом, как пишет Associated Press, соглашение, известное как «соглашение 123», может открыть путь к развитию в Саудовской Аравии собственной программы обогащения урана. Ожидается, что документ будет рассчитан на 30 лет и предусматривает участие американских компаний в реализации проектов.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон не будет заключать соглашения, которые могут привести к риску распространения ядерного оружия. Такие вопросы повисли в воздухе и на фоне продолжающегося противостояния США и Ирана, где камнем преткновения до сих пор является «ядерный вопрос».
«Иран – это противник, а американская элита до маниакальности одержима идеей сменой режима в Иране, поэтому уран в Иране пугает США. А Саудовская Аравия – это важный союзник для США, который начал флиртовать с Китаем. А Китай – это враг номер один для США. Саудовская Аравия сейчас торгует нефтью с Китаем в юанях, поэтому у Вашингтона есть задача усилить взаимодействие с Саудовской Аравией. Здесь цель стоит привязать Саудовскую Аравию, чтобы усилить позиции Вашингтона на Ближнем Востоке. Ничего такого фантастического на самом деле не происходит. Сейчас все дружат против кого-то, это попытка усилить дружбу против Китая. Это больше экономический момент», - отмечает Блохин.
Так или иначе, планируется, что США построят на территории Саудовской Аравии завод по обогащению урана, что должно удивить иранских «коллег».
В США подчеркивают, что это не подразумевает передачи секретных технологий. США сами построят объект и сами будут им управлять по схеме «черного ящика», пишет The Wall Street Journal. Чем это закончится на практике, сложно предсказать.
ИРАН И ХУСИТЫ
Саудовская Аравия и Иран — два ключевых геополитических соперника на Ближнем Востоке, таким «жестом» Вашингтон буквально показывает Тегерану, что с США лучше дружить, тогда можно будет договориться и на уран, и на все остальное. При этом Иран на такую риторику не готов, эскалация продолжается.
Американские военные наращивают свою группировку на Ближнем Востоке, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, туда перебрасывают военнослужащих и вооружения, готовясь к возможному расширению боевых действий. За неделю на Ближний Восток с баз в США были переброшены силы специальных операций. Более 150 медиков прибыли в медицинский центр Ландштуля в Германии - основное место, куда направляют американских военных, получивших ранения в ходе боев на Ближнем Востоке.
Эскадрильи истребителей были размещены на авиабазах по всему региону, бомбардировщики на базах в США и в Великобритании переведены в состояние повышенной готовности.
Газета указала, что полномасштабная война с Тегераном грозит Вашингтону дальнейшим истощением запасов боеприпасов и новыми потрясениями на мировом нефтяном рынке.
На Саудовскую Аравию при этом уже «нацелились» йеменские хуситы, которые выступают на стороне Ирана.
20 июля они объявили, что вводят морскую блокаду в отношении Саудовской Аравии. Военный представитель движения Яхья Сариа указал, что организация «запрещает морское судоходство для Саудовской Аравии в соответствии с формулой «осада за осаду».
Также он пообещал ответить на действия Эр-Рияда.
«На любую глупость, на которую пойдёт Саудовская Аравия путем эскалации, мы ответим жёстко», — добавил Сариа.
Ранее хуситы ударили по саудовскому аэропорту в ответ на атаку на аэропорт в Сане, что нарушило перемирие 2022 года.
Очевидно, что на Саудовскую Аравию усиливается давление. После закрытия Ормузского пролива у Саудовской Аравии есть возможность частично обходить блокаду, переправляя нефть в порт Янбу в Красном море. Этот обходной путь пролегает мимо береговой линии, контролируемой хуситами.
Американские СМИ еще весной писали, что Вашингтон и Саудовская Аравия делают все, чтобы не допустить вмешательства хуситов в противостояние с Ираном. Сейчас можно с уверенностью сказать, что сделать это не удалось.
23 июля хуситы заявили, что ударили по двум нефтяным танкерам Саудовской Аравии — Encela и Laylia. Утверждается, что суда нарушили введенную ими морскую блокаду.
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