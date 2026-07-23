КТО С КЕМ ФЛИРТУЕТ

Американский лидер Дональд Трамп пообещал Саудовской Аравии ядерное партнерство в ответ на флирт Эр-Рияда с Китаем, рассказал НСН политолог-американист Константин Блохин.

При этом, как пишет Associated Press, соглашение, известное как «соглашение 123», может открыть путь к развитию в Саудовской Аравии собственной программы обогащения урана. Ожидается, что документ будет рассчитан на 30 лет и предусматривает участие американских компаний в реализации проектов.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон не будет заключать соглашения, которые могут привести к риску распространения ядерного оружия. Такие вопросы повисли в воздухе и на фоне продолжающегося противостояния США и Ирана, где камнем преткновения до сих пор является «ядерный вопрос».

«Иран – это противник, а американская элита до маниакальности одержима идеей сменой режима в Иране, поэтому уран в Иране пугает США. А Саудовская Аравия – это важный союзник для США, который начал флиртовать с Китаем. А Китай – это враг номер один для США. Саудовская Аравия сейчас торгует нефтью с Китаем в юанях, поэтому у Вашингтона есть задача усилить взаимодействие с Саудовской Аравией. Здесь цель стоит привязать Саудовскую Аравию, чтобы усилить позиции Вашингтона на Ближнем Востоке. Ничего такого фантастического на самом деле не происходит. Сейчас все дружат против кого-то, это попытка усилить дружбу против Китая. Это больше экономический момент», - отмечает Блохин.

Так или иначе, планируется, что США построят на территории Саудовской Аравии завод по обогащению урана, что должно удивить иранских «коллег».

В США подчеркивают, что это не подразумевает передачи секретных технологий. США сами построят объект и сами будут им управлять по схеме «черного ящика», пишет The Wall Street Journal. Чем это закончится на практике, сложно предсказать.

ИРАН И ХУСИТЫ

Саудовская Аравия и Иран — два ключевых геополитических соперника на Ближнем Востоке, таким «жестом» Вашингтон буквально показывает Тегерану, что с США лучше дружить, тогда можно будет договориться и на уран, и на все остальное. При этом Иран на такую риторику не готов, эскалация продолжается.

Американские военные наращивают свою группировку на Ближнем Востоке, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, туда перебрасывают военнослужащих и вооружения, готовясь к возможному расширению боевых действий. За неделю на Ближний Восток с баз в США были переброшены силы специальных операций. Более 150 медиков прибыли в медицинский центр Ландштуля в Германии - основное место, куда направляют американских военных, получивших ранения в ходе боев на Ближнем Востоке.