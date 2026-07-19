МИД Казахстана осудил атаки ВСУ на танкеры в Черном море
Министерство иностранных дел Казахстана осудило атаки на танкеры, осуществляющие перевозку нефти Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом говорится в заявлении ведомства.
В МИД Казахстана отметили, что подобные действия рассматриваются как недопустимое посягательство на экономические интересы республики. Казахстан также потребовал немедленно прекратить обстрелы и принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности своей экспортной инфраструктуры.
Ранее сегодня дроны ВСУ атаковали два танкера у терминала КТК - судно ASIA под флагом Либерии и NISSOS IOS под флагом Маршалловых островов. На борту ASIA вспыхнул пожар, который удалось оперативно ликвидировать. Оба судна сохранили плавучесть, а специалисты в настоящее время оценивают степень их повреждений. Погрузка нефти на терминале была временно приостановлена, однако разлива топлива удалось избежать.
Это уже не первый инцидент у терминала КТК. Буквально на днях, в ночь на 17 июля, в Черном море вблизи терминала дважды был атакован танкер Nordic Zenith. В результате возгорания на борту судно получило повреждения, сделавшие его непригодным для дальнейшей погрузки сырья, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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