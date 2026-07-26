Билеты на электрички с указанием мест можно будет возвращать онлайн
Пассажиры пригородных поездов смогут возвращать билеты с указанными местами дистанционно — через интернет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ.
Это произойдет с 1 сентября. В настоящее время такая возможность доступна только в билетных кассах. Вскоре процедуру возврата можно будет оформить, в частности, через мобильные приложения или официальные сайты перевозчиков. Размер комиссии за оформление будет устанавливаться в соответствии с внутренними тарифами компаний.
Условия возврата будут прежними: если пассажир отказывается от поездки более чем за два часа до отправления, ему возвращается полная стоимость за вычетом сервисного сбора. При возврате менее чем за два часа до времени отправления возмещается только половина стоимости билета.
Ранее стало известно, что электронные билеты на электрички будут продаваться по всей России к 2035 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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