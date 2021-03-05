Санкционный «экстрим». Запад грозит российским олигархам и госдолгу
Новые ограничения готовятся в рамках так называемого «акта Магнитского» из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.
США и Великобритания собрались пойти на «экстремальные шаги» в санкциях против России. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что новые ограничения готовятся в рамках так называемого акта Магнитского «за применение химического оружия».
Уточняется, что Вашингтон и Лондон обсуждают введение новых мер против Москвы, под которые рискуют попасть в том числе «российские олигархи». Также администрация президента США Джо Байдена может пойти на «экстремальные шаги» и ввести санкции против российского госдолга. При этом США могут сделать это в сотрудничестве с Европой.
Одним из поводов для дополнительных мер, по данным издания, может стать то, что Россия «продолжит препятствовать» расследованию предполагаемого отравления Алексея Навального.
Накануне Государственный департамент США потребовал от России уничтожить «необъявленную программу химического оружия», чтобы избежать введения новых санкций в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального. В пресс-службе Госдепа добавили, что за процессом уничтожения химоружия должны наблюдать представители международного сообщества.
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН на это заявил, что подобные ультиматумы со стороны американских властей неприемлемы, а также назвал представителей американских властей глупыми и некомпетентными.
«Абсолютно непонятные заявления. Мы по договорам плотно работали с ВОЗом, поэтому такие односторонние ультиматумы неприемлемы. Будем спокойно реагировать на это. Мало ли кто и что заявляет! Мы никому ничего не должны. Мы действуем в рамках международных договоров и четко их соблюдаем, в отличие от США. Они и некомпетентны, и глупы во всех отношениях. На протяжении последних восьми лет приходится удивляться таким заявлениям из различных источников США. Это само говорит о профессионализме этих людей», - добавил он.
По официальным данным, Россия уничтожила все образцы химического оружия в 2017 году. Однако в Госдепе считают, что у России остались вещества, хранение которых противоречит международному законодательству.
В начале марта из-за ареста оппозиционера Алексея Навального против России уже были введены санкции США и ЕС.
В Германии за это Евросоюз раскритиковали. Новые ограничительные меры ЕС в отношении России показывают, что его руководство не готово переосмыслить свой подход к Москве даже ценой дискредитации себя как серьезного дипломатического партнера, сообщил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Зигберт Дрезе. «ЕС дискредитирует себя как серьезный дипломатический партнер», - считает Харальд Вейель из комитета по делам Евросоюза в бундестаге.
По мнению научного руководителя Института экономики РАН Руслана Гринберга, новые санкции в сочетании с нестабильным состоянием экономики могут привести к росту курса доллара.
«Ясно, что курс рубля от санкций улучшаться не будет, какими бы они ни были: будут ли это точечные санкции, какой уровень власти они затронут. Понятно, что будет девальвация рубля, а на какую величину — это совершенно темная история. Совсем в густом тумане наше будущее. Новые санкции в комбинации с инфляционными всплесками могут привести к тому, что доллар весной подскочит до 80 рублей. Если экономика начнет расти, то стоимость американской валюты останется в пределах 73-75 рублей за доллар», — сказал он в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявлял, что введение новых ограничительных мер стало традицией администрации президента США.
«Это дань моде. Стало в традициях американской администрации винить Россию во всевозможных недостатках и выписывать очередные санкции. Откровенно говоря, россияне сейчас мало реагируют на такие заявления. Мы привыкли жить в режиме ограничений с 2014 года, научились преодолевать санкции. Это просто ухудшает атмосферу наших двусторонних отношений. Вряд ли американцы добьются поставленных целей», - отметил он.
В 2018 году американский Минфин выступил против распространения санкций на суверенный долг России, предупредив о негативных последствиях этого шага для мировых финансовых рынков.
«Акт Магнитского» был принят при администрации президента США Барака Обамы в 2012 году для давления в отношении России, а затем был расширен на все страны мира. Механизм позволяет ввести персональные санкции (блокировка счетов и визовые ограничения) в отношении лиц, которые, по мнению правительства США, причастны к нарушениям прав человека.
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