Санкционный «экстрим». Запад грозит российским олигархам и госдолгу

США и Великобритания собрались пойти на «экстремальные шаги» в санкциях против России. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что новые ограничения готовятся в рамках так называемого акта Магнитского «за применение химического оружия».

Уточняется, что Вашингтон и Лондон обсуждают введение новых мер против Москвы, под которые рискуют попасть в том числе «российские олигархи». Также администрация президента США Джо Байдена может пойти на «экстремальные шаги» и ввести санкции против российского госдолга. При этом США могут сделать это в сотрудничестве с Европой.

Одним из поводов для дополнительных мер, по данным издания, может стать то, что Россия «продолжит препятствовать» расследованию предполагаемого отравления Алексея Навального.

Накануне Государственный департамент США потребовал от России уничтожить «необъявленную программу химического оружия», чтобы избежать введения новых санкций в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального. В пресс-службе Госдепа добавили, что за процессом уничтожения химоружия должны наблюдать представители международного сообщества.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН на это заявил, что подобные ультиматумы со стороны американских властей неприемлемы, а также назвал представителей американских властей глупыми и некомпетентными.

«Абсолютно непонятные заявления. Мы по договорам плотно работали с ВОЗом, поэтому такие односторонние ультиматумы неприемлемы. Будем спокойно реагировать на это. Мало ли кто и что заявляет! Мы никому ничего не должны. Мы действуем в рамках международных договоров и четко их соблюдаем, в отличие от США. Они и некомпетентны, и глупы во всех отношениях. На протяжении последних восьми лет приходится удивляться таким заявлениям из различных источников США. Это само говорит о профессионализме этих людей», - добавил он.

По официальным данным, Россия уничтожила все образцы химического оружия в 2017 году. Однако в Госдепе считают, что у России остались вещества, хранение которых противоречит международному законодательству.

В начале марта из-за ареста оппозиционера Алексея Навального против России уже были введены санкции США и ЕС.