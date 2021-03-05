Немецкие депутаты раскритиковали Евросоюз за санкции против Москвы

Как сообщил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Зигберт Дрезе, ограничения касаются «внутренних процедур судебных и правоохранительных властей РФ. Наша позиция ясна: не вмешиваться», - сказал народный избранник.

«ЕС дискредитирует себя как серьезный дипломатический партнер», - считает Харальд Вейель из комитета по делам Евросоюза в бундестаге.

Санкции Евросоюза против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального были введены по предложению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

