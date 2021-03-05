Немецкие депутаты раскритиковали Евросоюз за санкции против Москвы
Новые ограничительные меры Евросоюза в отношении России показывают, что его руководство не готово переосмыслить свой подход к Москве даже ценой дискредитации себя как серьезного дипломатического партнера, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецких парламентариев.
Как сообщил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Зигберт Дрезе, ограничения касаются «внутренних процедур судебных и правоохранительных властей РФ. Наша позиция ясна: не вмешиваться», - сказал народный избранник.
«ЕС дискредитирует себя как серьезный дипломатический партнер», - считает Харальд Вейель из комитета по делам Евросоюза в бундестаге.
Санкции Евросоюза против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального были введены по предложению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
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