Боррель заявил, что новые антироссийские санкции ЕС введены по его предложению

Боррель на выступлении в Европарламенте 9 февраля заявил, что намерен воспользоваться своим правом инициативы в качестве главы евродипломатии и предложить новые санкции против России. Дипломат отметил, что РФ «не стала современной демократией» и «не оправдала ожиданий».

Ранее ЕС ввел ограничения в отношении россиян, причастных к аресту Навального. В санкционный список попали главы ФСИН и Следственного комитета Александр Калашников и Александр Бастрыкин, командующий Росгвардией Виктор Золотов и генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Кроме того, США также ввели санкции из-за ситуации с Навальным в отношении семи «высокопоставленных представителей властей» и 14 организаций.

