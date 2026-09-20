Истребители перехватили самолет над резиденцией Трампа
20 сентября 202608:32
Денис Хоноров
Американские истребители F-16 перехватили гражданский самолет над городом Турмонт, сообщает официальный портал Службы распространения визуальной информации Минобороны.
19 сентября военные применили сигнальные ракеты, после чего вывели лайнер из запретной зоны. По данным New York Post, самолет влетел в зону воздушного пространства Кэмп-Дэвида, где находится резиденция президента США Дональда Трампа.
Ранее неизвестный дрон пролетел возле самолета Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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