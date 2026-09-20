Истребители перехватили самолет над резиденцией Трампа

Американские истребители F-16 перехватили гражданский самолет над городом Турмонт, сообщает официальный портал Службы распространения визуальной информации Минобороны.

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19 сентября военные применили сигнальные ракеты, после чего вывели лайнер из запретной зоны. По данным New York Post, самолет влетел в зону воздушного пространства Кэмп-Дэвида, где находится резиденция президента США Дональда Трампа.

Ранее неизвестный дрон пролетел возле самолета Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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