Госдеп предъявил РФ условие для избежания новых санкций из-за Навального

В Госдепе заявили, что российской стороне необходимо «задекларировать и уничтожить» химоружие, при этом за процессом должны наблюдать представители международного сообщества, сообщает Ura.ru.

По официальным данным, РФ в 2017 году уничтожила все образцы химического оружия, отмечает «Свободная пресса». Однако в Госдепе считают, что у России остались вещества, хранение которых противоречит международному законодательству.

Напомним, Соединенные Штаты 2 марта из-за ситуации с Навальным ввели санкции против семи «высокопоставленных представителей властей» и 14 организаций.

