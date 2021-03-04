Госдеп предъявил РФ условие для избежания новых санкций из-за Навального
Государственный департамент США призвал Россию уничтожить «необъявленную программу химического оружия», чтобы избежать введения новых санкций в связи с возможным отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Госдепе заявили, что российской стороне необходимо «задекларировать и уничтожить» химоружие, при этом за процессом должны наблюдать представители международного сообщества, сообщает Ura.ru.
По официальным данным, РФ в 2017 году уничтожила все образцы химического оружия, отмечает «Свободная пресса». Однако в Госдепе считают, что у России остались вещества, хранение которых противоречит международному законодательству.
Напомним, Соединенные Штаты 2 марта из-за ситуации с Навальным ввели санкции против семи «высокопоставленных представителей властей» и 14 организаций.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+10 535 / сут.
Умерли
87 348+452 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 694 / сут.
- Кадыров потребовал от ФБР $250 тысяч за информацию о Пригожине
- На Сахалине 12 рыбаков эвакуировали с оторвавшейся льдины
- Помпео не исключил своего участия в следующих выборах президента США
- Госдеп предъявил РФ условие для избежания новых санкций из-за Навального
- Минэкономразвития предложило расширить функционал «Госуслуг»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru