Госдеп предъявил РФ условие для избежания новых санкций из-за Навального

Государственный департамент США призвал Россию уничтожить «необъявленную программу химического оружия», чтобы избежать введения новых санкций в связи с возможным отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В Госдепе заявили, что российской стороне необходимо «задекларировать и уничтожить» химоружие, при этом за процессом должны наблюдать представители международного сообщества, сообщает Ura.ru.

По официальным данным, РФ в 2017 году уничтожила все образцы химического оружия, отмечает «Свободная пресса». Однако в Госдепе считают, что у России остались вещества, хранение которых противоречит международному законодательству.

Напомним, Соединенные Штаты 2 марта из-за ситуации с Навальным ввели санкции против семи «высокопоставленных представителей властей» и 14 организаций.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Химическое ОружиеАлексей НавальныйСанкции СШАСанкции Против РоссииГосударственный департамент США
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