Пашинян хочет привлечь Россию для расширения метро в Ереване

Речь идет о станции метро «Ачапняк». Премьер отметил, что совместно с РФ Армении удастся реализовать этот проект с наименьшими трудностями, указав, что возникновение сложностей неизбежно.

Ранее Песков анонсировал возможный визит Пашиняна в Москву в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

