Пашинян хочет привлечь Россию для расширения метро в Ереване
Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что проведенный анализ показал возможность привлечения России в качестве наиболее подходящего партнера для строительства новых станций метрополитена в Ереване, сообщает ТАСС.
Речь идет о станции метро «Ачапняк». Премьер отметил, что совместно с РФ Армении удастся реализовать этот проект с наименьшими трудностями, указав, что возникновение сложностей неизбежно.
Ранее Песков анонсировал возможный визит Пашиняна в Москву в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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