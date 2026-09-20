Фицо: Словакия не отправит солдат воевать с Россией
Словакия не отправит солдат воевать с Россией или другой страной под выдуманным предлогом, сообщил в соцсетях глава правительства Роберт Фицо.
По его словам, статья 5 устава Североатлантического альянса о коллективной обороне в случае нападения на одного из членов НАТО предполагает широкие возможности для оказания помощи подвергшимся нападению странам.
Фицо предложил прекратить «разговоры о фальшивой солидарности». «В Европейском союзе мы не способны проявить солидарность в вопросе цен на электроэнергию, не говоря уже о гибели военных», - отметил политик.
Ранее премьер заявил, что стратегия Запада поставить Россию на колени потерпела крах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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