Россияне отказываются от поездок в Таиланд из-за вспышки коронавируса
Туристы из России сообщают о массовых заболеваниях коронавирусом во время отдыха в Таиланде, сообщает SHOT.
Заболевают целые компании посреди отпуска. У людей одновременно поднимается температура, появляется ломота и боль в горле. Некоторые после этого решают отказаться от запланированных поездок. Жительница Владивостока Валерия рассказала, что прилетела в Таиланд с друзьями и через несколько дней заболели все сразу. ПЦР сделали трое, но COVID-19 подтвердился только у одного.
Друзья быстро поправились после приема медикаментов, а Валерии пришлось досрочно вернуться в Россию. Похожая ситуация произошла с 48-летней Диной из Воронежа - на восьмой день отпуска слегла вся семья, а при поиске лекарств они встретили ещё около десяти человек с такими же симптомами.
По данным Минздрава Таиланда, с начала 2026 года в стране выявили 135 тыс. 667 случаев коронавируса и зарегистрировали 26 смертей. За последний месяц заболеваемость росла примерно на 15 тысяч случаев в неделю. Власти считают текущий рост незначительным: показатели остаются ниже, чем в последние два-три года.
Сообщения о массовом отказе россиян от путешествий в Таиланд — не более чем дезинформация, наоборот, россияне стали чаще путешествовать в эту азиатскую страну. Об этом НСН заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
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