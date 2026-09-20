МИД Турции: Израиль стал угрозой для всего мира

«Израиль стал угрозой для всего мира и проблемой для мира. Весь мир уже ищет решения проблемы [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху», — указал дипломат.

Глава ведомства также отметил, что Израиль хочет превратить Сирию в следующую площадку для своих действий после Палестины и Ливии.

Заявления о возможном нападении Турции на Израиль – скорее попытка пустить пыль в глаза, поскольку страны продолжают сотрудничать на уровне спецслужб. Кроме того Реджеп Тайип Эрдоган скорее заинтересован в крахе Ирана, заявил в беседе с НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

