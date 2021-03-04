«Некомпетентны и глупы». В Госдуме ответили на ультиматум США по химоружию

Государственный департамент США потребовал от России уничтожить «необъявленную программу химического оружия», чтобы избежать введения новых санкций в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального. В пресс-службе Госдепа добавили, что за процессом уничтожения химоружия должны наблюдать представители международного сообщества.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН заявил, что подобные ультиматумы со стороны американских властей неприемлемы.