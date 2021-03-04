«Некомпетентны и глупы». В Госдуме ответили на ультиматум США по химоружию

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН оценил угрозы Госдепа США.

Государственный департамент США потребовал от России уничтожить «необъявленную программу химического оружия», чтобы избежать введения новых санкций в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального. В пресс-службе Госдепа добавили, что за процессом уничтожения химоружия должны наблюдать представители международного сообщества.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН заявил, что подобные ультиматумы со стороны американских властей неприемлемы.

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«Абсолютно непонятные заявления. Мы по договорам плотно работали с ВОЗом, поэтому такие односторонние ультиматумы неприемлемы. Будем спокойно реагировать на это. Мало ли кто и что заявляет! Мы никому ничего не должны. Мы действуем в рамках международных договоров и четко их соблюдаем, в отличие от США. Они и некомпетентны, и глупы во всех отношениях. На протяжении последних восьми лет приходится удивляться таким заявлениям из различных источников США. Это само говорит о профессионализме этих людей», - добавил он.

По официальным данным, РФ в 2017 году уничтожила все образцы химического оружия. Однако в Госдепе считают, что у России остались вещества, хранение которых противоречит международному законодательству.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей ЧепаХиморужиеСанкции США
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