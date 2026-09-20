В НАТО заявили о готовности альянса к конфликту на Востоке
Председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что силы НАТО готовы к потенциальному конфликту на восточном фланге Европы, сообщается на сайте объединения.
«Альянс готов, структура готова, солдаты... вооружения готовы», - указал он. Драгоне указал, что Альянс продолжает работу по наращиванию численности и оснащенности своих сил.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО демонстрирует готовность к дальнейшей эскалации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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