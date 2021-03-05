Bloomberg: США могут ввести новые антироссийские санкции

США и Великобритания обсуждают введение дополнительных ограничительных мер против России, сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По их данным, это может произойти из-за нарушения запрета на применение химического оружия. Президент США Джо Байден может ввести санкции в отношении российского госдолга, что станет «экстремальным шагом». Не исключено, что Вашингтон пойдет на такие меры в сотрудничестве с Европой.

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Также ограничения могут затронуть российских олигархов. Для этого США могут воспользоваться «актом Магнитского», который позволяет вводить ограничения против лиц, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушениям прав человека или к коррупции.

Как сообщалось, британские официальные лица планируют настаивать на том, чтобы Организация по запрещению химического оружия продолжала оказывать давление на Россию с целью предоставления ответов по поводу использования ею запрещенных веществ.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСША
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