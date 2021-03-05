Bloomberg: США могут ввести новые антироссийские санкции

Также ограничения могут затронуть российских олигархов. Для этого США могут воспользоваться «актом Магнитского», который позволяет вводить ограничения против лиц, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушениям прав человека или к коррупции.

Как сообщалось, британские официальные лица планируют настаивать на том, чтобы Организация по запрещению химического оружия продолжала оказывать давление на Россию с целью предоставления ответов по поводу использования ею запрещенных веществ.

