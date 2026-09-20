Песков: Закон США об «адских санкциях» против РФ не может иметь позитивного влияния

В Кремле отреагировали на подписанный США закон об «адских санкциях» против России, сообщает РИА Новости.

Песков назвал недружественным принятие в США закона об «адских санкциях»

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «однозначно, это не может иметь позитивного влияния». После вопроса о перспективах мирного урегулирования конфликта вокруг Украины и «прорыва» в отношениях Москвы и Вашингтона в связи с этим законом политик «однозначно» оценил действия американской стороны негативно.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект о возможности ужесточения санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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