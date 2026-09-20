Песков: Закон США об «адских санкциях» против РФ не может иметь позитивного влияния

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «однозначно, это не может иметь позитивного влияния». После вопроса о перспективах мирного урегулирования конфликта вокруг Украины и «прорыва» в отношениях Москвы и Вашингтона в связи с этим законом политик «однозначно» оценил действия американской стороны негативно.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект о возможности ужесточения санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

