«Экологично оборзели!»: Россию и США взбудоражило падение беспилотника в Черном море

«СБИВАТЬ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ!»

Главное военно-политическое событие недели произошло во вторник утром в районе Крыма. Заметив американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в воздух поднялись российские истребители, после чего беспилотник упал. При этом российские военные оружие не применяли.

Президент России Владимир Путин провел в пятницу совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя, и пообещал пресечь любые угрозы российскому региону, не упомянув при этом инцидент с беспилотником.

«Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня. И мы сделаем всё, чтобы пресечь любые угрозы»,- сказал Путин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков иронично прокомментировал претензии американцев о «неэкологичных» действиях России в ходе инцидента с беспилотником, который, по версии Вашингтона, облили топливом, сброшенным из самолетов.

«Почему неэкологично это? Может, не надо было там летать, кому не положено? Тогда все было бы экологично», – сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

Ну а ярче всех по традиции выступил зампред Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев.

«Говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно. Особенно на фоне заявлений американских ублюдков типа сенатора Грэма о том, что надо сбивать российские самолёты. Кстати, и с такими тварями иногда случаются авиационные происшествия», - написал Медведев в Telegram.

Со своей стороны, член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин сказал в интервью НСН, что Россия будет «сбивать к чертовой матери» все, что лезет к ее границам.

«Нечего лезть к нашим границам. Понятно, что они ведут разведку, чтобы передать все данные, сведения украинским террористам. Все было сказано. Наша боевая готовность на высоком уровне, не дремлет. Будем сбивать к чертовой матери всё. Это наша территория, это все вдоль границы, почему этот дрон их появился в районе Черного моря? Это их зона ответственности или что? Учения идут? Нет. Если были бы какие-то учения, какая-то ошибка, отклонился, это одно. А это целенаправленно. Они провоцируют, через дрон снимают данные», - сказал Заварзин.

При этом парламентарий высказал мнение, что «мы в Америку лезть не будем» и летать у границ этой страны.