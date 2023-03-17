«Экологично оборзели!»: Россию и США взбудоражило падение беспилотника в Черном море
Путин пообещал защитить Крым, Медведев вспомнил об «ублюдках», Песков заговорил об экологии, а Вашингтон на этом фоне изменил маршруты беспилотников от греха подальше.
Взбудораживший мировую общественность инцидент с падением в Черное море американского беспилотника завершился в пятницу награждением российских летчиков Су-27.
Президент России Владимир Путин на этом фоне пообещал пресечь любые угрозы Крыму, зампред Совбеза Дмитрий Медведев обругал США, а Вашингтон уже изменил маршруты своих разведывательных БПЛА.
«СБИВАТЬ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ!»
Главное военно-политическое событие недели произошло во вторник утром в районе Крыма. Заметив американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в воздух поднялись российские истребители, после чего беспилотник упал. При этом российские военные оружие не применяли.
Президент России Владимир Путин провел в пятницу совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя, и пообещал пресечь любые угрозы российскому региону, не упомянув при этом инцидент с беспилотником.
«Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня. И мы сделаем всё, чтобы пресечь любые угрозы»,- сказал Путин.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков иронично прокомментировал претензии американцев о «неэкологичных» действиях России в ходе инцидента с беспилотником, который, по версии Вашингтона, облили топливом, сброшенным из самолетов.
«Почему неэкологично это? Может, не надо было там летать, кому не положено? Тогда все было бы экологично», – сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 1».
Ну а ярче всех по традиции выступил зампред Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев.
«Говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно. Особенно на фоне заявлений американских ублюдков типа сенатора Грэма о том, что надо сбивать российские самолёты. Кстати, и с такими тварями иногда случаются авиационные происшествия», - написал Медведев в Telegram.
Со своей стороны, член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин сказал в интервью НСН, что Россия будет «сбивать к чертовой матери» все, что лезет к ее границам.
«Нечего лезть к нашим границам. Понятно, что они ведут разведку, чтобы передать все данные, сведения украинским террористам. Все было сказано. Наша боевая готовность на высоком уровне, не дремлет. Будем сбивать к чертовой матери всё. Это наша территория, это все вдоль границы, почему этот дрон их появился в районе Черного моря? Это их зона ответственности или что? Учения идут? Нет. Если были бы какие-то учения, какая-то ошибка, отклонился, это одно. А это целенаправленно. Они провоцируют, через дрон снимают данные», - сказал Заварзин.
При этом парламентарий высказал мнение, что «мы в Америку лезть не будем» и летать у границ этой страны.
ТВИТ, ОРЕЛ И ПОМИДОРЫ
На фоне грозных заявлений политиков министр обороны России Сергей Шойгу наградил летчиков Су-27.
В Минобороны РФ пояснили, что они предотвратили нарушение американским беспилотником границ установленного в рамках спецоперации района временного режима использования воздушного пространства. Вместе с тем, российское оборонное ведомство еще раз разъяснило тем, кто еще не понял, где находятся эти границы.
В США уже отреагировали на это и изменили маршруты полета беспилотников над Черным морем, утверждает РИА Новости. В информагентстве ссылаются на данные сайта Flightradar24, из которых следует, что стратегический американский беспилотник Global Hawk в ходе сегодняшнего полета пролетел на расстоянии 150 км от самой южной точки Крыма, при том, что ранее минимальная дистанция составляла от 80 до 100 км. Кроме того, маршрут Global Hawk пролегал ближе к Новороссийску и Сочи, чем обычно, а перед залетом в воздушное пространство над Черным морем он нетрадиционно кружил над Румынией.
По оценке СМИ, Россия с США попытались замять инцидент с беспилотником. В частности, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, рассказывая о своем вызове в Госдеп по этому поводу, отмечал, что «никто не доставал туфлю и не бил по столу», а сам разговор был уважительным.
На фоне появления в США различных видеоверсий инцидента с беспилотником родилось и несколько экзотических комментариев на этот счет.
Так, миллиардер Илон Маск прокомментировал падение в Черное море MQ-9 Reaper одним знаком препинания.
«!», — написал он в Twitter под постом, посвященным инцидентом.
Со своей стороны жена президента Украины Елена Зеленская внезапно вспомнила о некой украинке, которая якобы сбила беспилотник с балкона банкой помидоров.
Между тем, генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой рассказал НСН, какие секреты могут таиться в шпионском контейнере беспилотника, ушедшего в последний путь в пучину Черного моря.
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