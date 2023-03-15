«Будем сбивать!»: В Госдуме посоветовали США «не лезть» к российским границам

США не следует лезть к российским границам, все американские объекты будут сбиваться в случае нарушения границы, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с НСН. Так он прокомментировал инцидент с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем.

«Нечего лезть к нашим границам. Я поддерживаю идею, которую озвучил наш посол Антонов, когда ходил в госдепартамент. Понятно, что они ведут разведку, чтобы передать все данные, сведения украинским террористам. Все было сказано. Наша боевая готовность на высоком уровне, не дремлет. Будем сбивать к чертовой матери всё», - отметил он.