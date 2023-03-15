«Будем сбивать!»: В Госдуме посоветовали США «не лезть» к российским границам
Виктор Заварзин заявил НСН, что у США не было никаких оснований запускать беспилотник над Черным морем, в Москве такие полеты считают провокацией.
США не следует лезть к российским границам, все американские объекты будут сбиваться в случае нарушения границы, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с НСН. Так он прокомментировал инцидент с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем.
«Нечего лезть к нашим границам. Я поддерживаю идею, которую озвучил наш посол Антонов, когда ходил в госдепартамент. Понятно, что они ведут разведку, чтобы передать все данные, сведения украинским террористам. Все было сказано. Наша боевая готовность на высоком уровне, не дремлет. Будем сбивать к чертовой матери всё», - отметил он.
По его словам, у США нет никаких оснований запускать свои дроны к российской территории, подобные действия в Москве считают провокацией.
«Это наша территория, это все вдоль границы, почему этот дрон их появился в районе Черного моря? Это их зона ответственности или что? Учения идут? Нет. Если были бы какие-то учения, какая-то ошибка, отклонился, это одно. А это целенаправленно. Они провоцируют, через дрон снимают данные. Где они не летают, дрон в Московскую область прилетел, это что украинцы вели его? Разведка работает американская. Мы действуем так, как надо, где надо действует наша разведка, но лезть в Америку мы не будем, летать вдоль границы», - заключил собеседник НСН.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что самолеты и корабли Соединенных Штатов не должны приближаться к границам России. Он привел в пример гипотетическую ситуацию, когда какой-либо беспилотник приблизится к Нью-Йорку или Сан-Франциско, поинтересовавшись, какая будет реакция США в таком случае.
В Минобороны РФ сообщили, что после обнаружения беспилотника в воздух были подняты истребители для «идентификации нарушителя», российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали.
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