Путин: Для Крыма вопросы безопасности имеют приоритетный характер

Он отметил, что власти также будут последовательно решать задачи ускоренного социально-экономического развития полуострова.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что строительство оборонительной линии на территории полуострова идет по плану. Глава региона уточнил, что этот вопрос не может быть максимально раскрыт публично. По словам Аксенова, власти Крыма действуют «асимметрично» и не по технологиям, «которые были сто лет назад», сообщает НСН.

