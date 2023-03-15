«Туфлей не били!»: Посол Антонов рассказал об уважительной беседе в Госдепе
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов раскрыл подробности разговора в Госдепартаменте США, куда его вызвали из-за инцидента с американским беспилотником, упавшим в Черное море.
«Разговор был уважительный. Никто не доставал туфлю и не бил по столу, угрожая чем-то», - сказал Антонов в эфире телеканала «Россия 1».
По словам посла , представители США озвучили свою позицию, а он объяснил им, как в России реагируют на подобные провокации.
Накануне российские военные заметили американский беспилотник MQ-9, нарушивший границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. В воздух были подняты истребители, после чего беспилотник упал в воду. При этом, в Москве подчеркивают, что летчики не применяли оружие.
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил НСН в этой связи, что, если разведывательные беспилотники США будут «лезть» к нашим границам, «будем сбивать к чертовой матери всё».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- Дерипаска о крахе SVB: канарейка в угольной шахте уже сдохла
- СМИ вспомнили пророчества бывшего лидера «КиШ» Горшка об Украине
- ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью в полуфинале Кубка России
- «Туфлей не били!»: Посол Антонов рассказал об уважительной беседе в Госдепе
- Минцифры: банковские сервисы должны развиваться только на российских платформах
- Госдеп счел непреднамеренными действия РФ в ситуации с беспилотником
- Пригожин подтвердил присутствие афганцев в ЧВК «Вагнер»
- Мишустин высказался о возможности отмены ЕГЭ
- «Новые люди» предложили ввести ежегодную оценку работы чиновников
- Военный аналитик заявил о скором завершении битвы за Артемовск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru