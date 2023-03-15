«Туфлей не били!»: Посол Антонов рассказал об уважительной беседе в Госдепе

По словам посла , представители США озвучили свою позицию, а он объяснил им, как в России реагируют на подобные провокации.

Накануне российские военные заметили американский беспилотник MQ-9, нарушивший границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. В воздух были подняты истребители, после чего беспилотник упал в воду. При этом, в Москве подчеркивают, что летчики не применяли оружие.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил НСН в этой связи, что, если разведывательные беспилотники США будут «лезть» к нашим границам, «будем сбивать к чертовой матери всё».

