«Туфлей не били!»: Посол Антонов рассказал об уважительной беседе в Госдепе

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов раскрыл подробности разговора в Госдепартаменте США, куда его вызвали из-за инцидента с американским беспилотником, упавшим в Черное море.

«Разговор был уважительный. Никто не доставал туфлю и не бил по столу, угрожая чем-то», - сказал Антонов в эфире телеканала «Россия 1».

«Будем сбивать!»: В Госдуме посоветовали США «не лезть» к российским границам

По словам посла , представители США озвучили свою позицию, а он объяснил им, как в России реагируют на подобные провокации.

Накануне российские военные заметили американский беспилотник MQ-9, нарушивший границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. В воздух были подняты истребители, после чего беспилотник упал в воду. При этом, в Москве подчеркивают, что летчики не применяли оружие.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил НСН в этой связи, что, если разведывательные беспилотники США будут «лезть» к нашим границам, «будем сбивать к чертовой матери всё».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПосолБеспилотникиГосдеп США
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