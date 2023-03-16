Илон Маск одним символом отреагировал на инцидент с беспилотником США

«!», — написал американский миллиардер под постом одного из пользователей, который был посвящен инциденту.

Ранее бывший сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в разговоре с НСН отмечал, что даже при минимальном заходе на российскую территорию любой вражеский объект должен быть уничтожен. В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с НСН заявил, что США не следует лезть к российским границам.

