Шойгу представил к госнаградам летчиков после инцидента с дроном США

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам летчиков истребителей Су-27, которые предотвратили нарушение беспилотником США границ района временного режима использования неба над Черным морем. Об этом сообщили в российском ведомстве.

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Отмечается, что о границах района использования пространства, установленного в целях проведения спецоперации, сообщили всем пользователям международного воздушного пространства. Также сведения были опубликованы в соответствии с нормами.

Американский дрон MQ-9 Reaper 14 марта нарушил границы района режима использования неба над Черным морем. Беспилотник с выключенными транспондерами двигался в сторону российской границы в Крыму, из-за чего в воздух были подняты истребители. Аппарат перешел в неуправляемый полет и затем упал в море. По данным СМИ, дрон обнаружили в районе Севастополя на глубине около 900 метров.

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ФОТО: ДИМК Минобороны РФ / t.me/mod_russia
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