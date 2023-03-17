Шойгу представил к госнаградам летчиков после инцидента с дроном США

Отмечается, что о границах района использования пространства, установленного в целях проведения спецоперации, сообщили всем пользователям международного воздушного пространства. Также сведения были опубликованы в соответствии с нормами.

Американский дрон MQ-9 Reaper 14 марта нарушил границы района режима использования неба над Черным морем. Беспилотник с выключенными транспондерами двигался в сторону российской границы в Крыму, из-за чего в воздух были подняты истребители. Аппарат перешел в неуправляемый полет и затем упал в море. По данным СМИ, дрон обнаружили в районе Севастополя на глубине около 900 метров.

