«Вконец оборзели»: Медведев о ситуации с беспилотником США

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на инцидент с беспилотником США. Он заявил, что международной конвенции на эту тему нет, а аппарат летел над территорией, на которую распространяется российский суверенитет.

«В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно», - написал он в своем Telegram-канале.

При этом Медведев признал, что ситуация требует контактов военных, особенно на фоне звучавших призывов в США сбивать российские самолеты.

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14 марта в США заявили, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, информацию распространило Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM). Минобороны РФ уточняет, что российские истребители бортовое вооружение не применяли.

США не следует лезть к российским границам, все американские объекты будут сбиваться в случае нарушения границы, заявил на этом фоне член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАБеспилотникиДмитрий Медведев

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