«Вконец оборзели»: Медведев о ситуации с беспилотником США

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на инцидент с беспилотником США. Он заявил, что международной конвенции на эту тему нет, а аппарат летел над территорией, на которую распространяется российский суверенитет.

«В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно», - написал он в своем Telegram-канале.

При этом Медведев признал, что ситуация требует контактов военных, особенно на фоне звучавших призывов в США сбивать российские самолеты.