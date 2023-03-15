Генерал-майор объяснил, зачем поднимать беспилотник США со дна Черного моря
Шпионская аппаратура американского беспилотника может многое рассказать, если её не успеют разъесть соленые воды Черного моря, отметил в беседе с НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.
Особую ценность представляет не сам упавший в Черное море американский беспилотник, а содержимое контейнера, который висел у него на точке подвески. Об этом заявил в беседе с НСН председатель президиума общественного движения «Офицеры России», генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.
Полет американского беспилотника к границе России зафиксирован утром 14 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что дрон передвигался с выключенными транспондерами и с нарушением границ района режима использования воздушного пространства. Из-за резкого маневрирования американский беспилотник перешел в неуправляемый режим, потерял высоту и упал в воду. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев уже заявил, что Россия обязательно попытается поднять обломки, хотя он не знает, удастся ли это или нет.
«Вся охота сейчас будет вестись за содержанием этого контейнера, находившегося на точке подвески беспилотника. Но надо знать специфику Черного моря, это не Балтика, не Атлантический океан. Море по своим химико-биологическим свойствам очень агрессивно, на глубине ста и более метров идет очень большое выделение сероводорода. Всё, что находится там длительное время, приходит в негодность. Даже на короткий период, когда начинает опускаться глубоководная аппаратура, она часто выходит из строя и не может работать в такой среде. Поэтому вопрос будет решаться быстро, чего попытаются не допустить американцы. Они не заинтересованы, чтобы наши специалисты узнали те секреты, которые спрятаны в этом контейнере», - отметил генерал-майор авиации.
Он также считает, что интерес может представлять сама аппаратура, её технические возможности, то, что хранится на жестких дисках.
«Всё что снимается, записывается, а потом хранится - маршрут полета, то, что хотели они у нас узнать, технические характеристики записывающих устройств. Много параметров, которые для наших специалистов представляют чисто технический интерес. На нем не было оружия, он летал с разведывательными целями, списывал технические характеристики и работу наших систем ПВО, проверял время реакции наших ПВО при приближении к границе. Кроме того, он провоцировал ситуацию, замерял, какая реакция у наших самолетов, береговых систем ПВО и многое другое, что было заложено в его контейнере со шпионской аппаратурой. Это представляет для нас интерес в том случае, если глубина, на которой лежит аэростат, позволит его поднять», – подчеркнул Липовой.
Между тем, США удаленно стерли с беспилотника MQ-9 чувствительное программное обеспечение до его падения в Черное море, сообщила журналист телекомпании CNN Наташа Бертранд в Twitter.
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