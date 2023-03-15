Генерал-майор объяснил, зачем поднимать беспилотник США со дна Черного моря

Особую ценность представляет не сам упавший в Черное море американский беспилотник, а содержимое контейнера, который висел у него на точке подвески. Об этом заявил в беседе с НСН председатель президиума общественного движения «Офицеры России», генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.

Полет американского беспилотника к границе России зафиксирован утром 14 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что дрон передвигался с выключенными транспондерами и с нарушением границ района режима использования воздушного пространства. Из-за резкого маневрирования американский беспилотник перешел в неуправляемый режим, потерял высоту и упал в воду. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев уже заявил, что Россия обязательно попытается поднять обломки, хотя он не знает, удастся ли это или нет.