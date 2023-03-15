«Не экологично?»: Песков предложил США не летать там, «где не положено»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отклонил обвинения США в том, что российские самолеты в ситуации с американским беспилотником якобы действовали неэкологично. Об этом официальный представитель Кремля заявил для программы «Москва. Кремль. Путин».
«Может, не надо было там летать, кому не положено? Тогда было бы экологично», - отметил пресс-секретарь главы государства.
Накануне российские военные заметили американский беспилотник MQ-9, нарушивший границы района временного режима использования воздушного пространства над Чёрным морем. В воздух были подняты истребители, после чего беспилотник упал в воду. При этом, в Москве подчеркивают, что летчики не применяли оружие.
Европейское командование ВС США заявляло, что российский истребитель Су-27 сливал топливо на дрон, в результате чего у беспилотника вышел из строя винт. Также сообщалось о столкновении. Летательный аппарат упал в международные воды Чёрного моря. Спустя сутки Госдеп заявил, что столкновение было случайным. При этом Минобороны РФ подчеркивало, что российские истребители вооружение не применяли в контакт с дроном не вступали.
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил НСН в этой связи, что, если разведывательные беспилотники США будут «лезть» к нашим границам, «будем сбивать к чертовой матери всё».
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