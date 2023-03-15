«Не экологично?»: Песков предложил США не летать там, «где не положено»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отклонил обвинения США в том, что российские самолеты в ситуации с американским беспилотником якобы действовали неэкологично. Об этом официальный представитель Кремля заявил для программы «Москва. Кремль. Путин».

Россия предпримет попытку достать американский беспилотник из Черного моря
«Может, не надо было там летать, кому не положено? Тогда было бы экологично», - отметил пресс-секретарь главы государства.

Накануне российские военные заметили американский беспилотник MQ-9, нарушивший границы района временного режима использования воздушного пространства над Чёрным морем. В воздух были подняты истребители, после чего беспилотник упал в воду. При этом, в Москве подчеркивают, что летчики не применяли оружие.

Европейское командование ВС США заявляло, что российский истребитель Су-27 сливал топливо на дрон, в результате чего у беспилотника вышел из строя винт. Также сообщалось о столкновении. Летательный аппарат упал в международные воды Чёрного моря. Спустя сутки Госдеп заявил, что столкновение было случайным. При этом Минобороны РФ подчеркивало, что российские истребители вооружение не применяли в контакт с дроном не вступали.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил НСН в этой связи, что, если разведывательные беспилотники США будут «лезть» к нашим границам, «будем сбивать к чертовой матери всё».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СШАСу-27Дмитрий Песков
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