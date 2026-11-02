Мелания Трамп назвала успешной гуманитарную миссию в Алешках
Первая леди США Мелания Трамп назвала успешной гуманитарную миссию в городе Алешки в Херсонской области. Об этом супруга американского президента написала в социальной сети Х.
«Миссия прошла успешно, обеспечена доставка жизненно важной помощи в регион и эвакуация около 800 человек», - указано в сообщении.
Трамп от имени Вашингтона выразила признательность России и Украине за «лидерство и сотрудничество» в рамках соглашения о прекращении огня в городе.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев, минируя подступы к Алешкам, довел город до гуманитарной катастрофы, напоминает 360.ru.
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