СМИ сообщили о попытках США добиться поставок газа в ЕС через Украину

США выступают за скорое возобновление поставок газа из России в Европу по трубопроводам транзитом через Украину. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на западных чиновников.

По данным газеты, идею выдвинули спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер в ходе поездок в Москву и Киев в сентябре. Инициатива предполагает продажу российского газа через посредника из Штатов для обхода европейских санкций. Американская сторона пыталась представить идею Европе как способ снизить цены на ресурсы на фоне рекордно низких запасов топлива в регионе перед зимой.

Отмечается, что Вашингтон предложил хранить средства от продажи газа РФ на счете эскроу под управление третьей стороны.

Кроме того, по данным издания, США рассматривают возобновление работы трубопровода «Северный поток» как возможный «важный компонент более крупной сделки».

Между тем глава «Новатэка» Леонид Михельсон заявил, что европейские страны еще могут пересмотреть решение об отказе от российского газа, чтобы поддержать свою промышленность, пишет 360.ru.

