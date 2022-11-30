Столтенберг обвинил Россию в использовании зимы в качестве оружия против Украины

Россия пользуется зимой как оружием против Киева в ходе спецоперации, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга на встрече министров иностранных дел стран — участниц НАТО.

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По его словам, Альянсу пришлось поставить Украине теплогенераторы, так как боевые действия на территории страны идут в холодное время года. «Союзники помогают восстанавливать разрушенную инфраструктуру», — отметил Столтенберг.

Италия готова помочь Украине в восстановлении электросетей в преддверии зимы, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни. Отмечается, что важную роль в урегулировании конфликта на Украине может сыграть Китай, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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Фото: nato.int
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаНАТОЙенс Столтенберг
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