Во ВЦИОМ допустили повышение возраста молодежи до 40 лет
Возраст молодежи в России могут увеличить до 40 лет, предположил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Сейчас молодежью считаются граждане 14-35 лет.
«Я предполагаю, что через какое-то время мы будем уже до 40 лет отодвигать верхнюю планку возраста молодежи», - высказал мнение глава центра.
По словам Федорова, представления о возрасте молодежи в стране поменялись за последние 15 лет, у граждан открылись новые возможности и перспективы. Как отметил эксперт, изменилась культура, резко выросла медицина, россияне стали активно заниматься спортом.
«Если раньше нужно было убеждать людей, что 50 лет это еще не конец... сейчас в этом уже убеждать никого не надо. То есть это такое очень важное и обширное изменение», - заключил Федоров.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко допустил повышение верхней границы возраста молодежи в РФ, однако, по его словам, в ближайшей перспективе этого не произойдет, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Мелания Трамп назвала успешной гуманитарную миссию в Алешках
- Во ВЦИОМ допустили повышение возраста молодежи до 40 лет
- При пожаре в общежитии на месторождении в Туве пострадали 11 человек
- СМИ сообщили о попытках США добиться поставок газа в ЕС через Украину
- Овечкин не забил в восьмом матче НХЛ подряд
- СМИ: Жители Киева недовольны Кличко из-за неготовности города к зиме
- Рассылает фейки: Мобильное приложение МЧС подверглось кибератаке
- Трамп допустил новые шаги против Ирана при отсутствии сделки
- Дмитриев: Зеленский пытается подорвать позиции республиканцев
- В России началась сокращенная рабочая неделя