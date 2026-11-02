Во ВЦИОМ допустили повышение возраста молодежи до 40 лет

Возраст молодежи в России могут увеличить до 40 лет, предположил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Сейчас молодежью считаются граждане 14-35 лет.

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«Я предполагаю, что через какое-то время мы будем уже до 40 лет отодвигать верхнюю планку возраста молодежи», - высказал мнение глава центра.

По словам Федорова, представления о возрасте молодежи в стране поменялись за последние 15 лет, у граждан открылись новые возможности и перспективы. Как отметил эксперт, изменилась культура, резко выросла медицина, россияне стали активно заниматься спортом.

«Если раньше нужно было убеждать людей, что 50 лет это еще не конец... сейчас в этом уже убеждать никого не надо. То есть это такое очень важное и обширное изменение», - заключил Федоров.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко допустил повышение верхней границы возраста молодежи в РФ, однако, по его словам, в ближайшей перспективе этого не произойдет, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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