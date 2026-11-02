Во ВЦИОМ допустили повышение возраста молодежи до 40 лет

«Я предполагаю, что через какое-то время мы будем уже до 40 лет отодвигать верхнюю планку возраста молодежи», - высказал мнение глава центра.

По словам Федорова, представления о возрасте молодежи в стране поменялись за последние 15 лет, у граждан открылись новые возможности и перспективы. Как отметил эксперт, изменилась культура, резко выросла медицина, россияне стали активно заниматься спортом.

«Если раньше нужно было убеждать людей, что 50 лет это еще не конец... сейчас в этом уже убеждать никого не надо. То есть это такое очень важное и обширное изменение», - заключил Федоров.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко допустил повышение верхней границы возраста молодежи в РФ, однако, по его словам, в ближайшей перспективе этого не произойдет, пишет 360.ru.

