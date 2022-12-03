Сошел с рельсов в Греции поезд с бронетехникой НАТО

«Речь идет о танках, бронемашинах и контейнерах, которые недавно были выгружены в порту для военных США и направились к границе НАТО», — сказано в сообщении.

Известно, железнодорожный состав попал в аварию вблизи городского порта, в районе Французского вокзала. По данным портала, к месту крушения доставили и другую технику, а также полицейские. Службы пытаются поставить поезд на рельсы.

По заявлениям официальных лиц, из порта Александруполис осуществляется отправка оружия на Украины, пишет Газета.ru.

Ранее посол Польши при НАТО Томаш Шатковский объяснил снижение темпов поставок оружия Украине членами Североатлантического альянса усталостью общества и опустошением запасов военной техники на складах. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

