Сошел с рельсов в Греции поезд с бронетехникой НАТО
Поезд, перевозивший бронетехнику НАТО, сошел с рельсов и потерпел крушение в северной части Греции, недалеко от порта Александруполис, сообщает портал 902.gr.
«Речь идет о танках, бронемашинах и контейнерах, которые недавно были выгружены в порту для военных США и направились к границе НАТО», — сказано в сообщении.
Известно, железнодорожный состав попал в аварию вблизи городского порта, в районе Французского вокзала. По данным портала, к месту крушения доставили и другую технику, а также полицейские. Службы пытаются поставить поезд на рельсы.
По заявлениям официальных лиц, из порта Александруполис осуществляется отправка оружия на Украины, пишет Газета.ru.
Ранее посол Польши при НАТО Томаш Шатковский объяснил снижение темпов поставок оружия Украине членами Североатлантического альянса усталостью общества и опустошением запасов военной техники на складах. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 669 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 132 / сут.
- Вашингтон может прекратить поставки вооружения на Украину при получении выгоды и сокращении рисков
- Сошел с рельсов в Греции поезд с бронетехникой НАТО
- В России госпитализировали 1 324 человека с коронавирусом за сутки
- Бывшую главу департамента имущества Приморья взяли под арест
- В РПЦ обеспокоены возможным изгнанием монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры
- Глава минкульта Украины: Речь не идет о передаче Киево-Печерской Лавры ПЦУ
- Один человек пострадал при взрыве газа в многоэтажке в Астраханской области
- СМИ: Минобороны и ФСБ разработали план противодействия провокациям на Севморпути
- Эксперт предсказал рост стоимости нефти выше $100 на фоне ввода ценового потолка
- Американский политик Саре: Жители США хотят хороших отношений с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru