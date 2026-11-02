Над Россией за ночь сбили 212 беспилотников ВСУ
Более 200 украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над территорией России за прошедшую ночь. Об этом рассказали в Минобороны.
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 212 БПЛА, пишет RT.
Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областях. Кроме того, БПЛА уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, водами Черного и Азовского морей.
Ранее беспилотной атаке подвергся Старый Оскол, из-за падения БПЛА был поврежден фасад многоквартирного дома, пишет Ura.ru.
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