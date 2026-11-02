При пожаре в общежитии на месторождении в Туве пострадали 11 человек

Пожар произошел на территории Межегейского месторождения в Тандинском районе Тувы, есть пострадавшие. Об этом сообщило управление МЧС по республике.

Отмечается, что специалисты получили сообщение о возгорании на территории ООО «Угольная компания «Межегейуголь» в 4,7 км от села Кочетово.