При пожаре в общежитии на месторождении в Туве пострадали 11 человек
Пожар произошел на территории Межегейского месторождения в Тандинском районе Тувы, есть пострадавшие. Об этом сообщило управление МЧС по республике.
Отмечается, что специалисты получили сообщение о возгорании на территории ООО «Угольная компания «Межегейуголь» в 4,7 км от села Кочетово.
«На момент прибытия первых подразделений горело одноэтажное здание на площади 250 кв.м. Силами 19 человек личного состава... и 7 единиц техники пожар был ликвидирован», - указали в МЧС.
Из-за возгорания из здания эвакуировался 181 человек. В результате ЧП получили травмы 11 человек, четверых госпитализировали.
Позднее глава Тувы Владислав Ховалыг уточнил, что пожар произошел в общежитии угледобывающего предприятия. Специалисты устанавливают причины инцидента.
Ранее в подмосковном Одинцове загорелись ангары, четыре автомобиля и деревянные палеты, в результате пострадал один человек, пишет 360.ru.
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