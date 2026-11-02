Будет ядерный удар? Нетаньяху потребовал от Трампа ударить по Ирану
Лидеры США и Израиля готовы продолжать войну на Ближнем Востоке, несмотря на усиление оппозиции и выборы в парламент.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре потребовал от американского президента Дональда Трампа возобновить военные действия против Ирана. Операция должна начаться вскоре после промежуточных выборов в конгресс США. Об этом сообщает портал Axios.
Американский лидер положительно оценил беседу. Израильский источник Axios охарактеризовал разговор как «тяжелый», а американский — как «прямой».
ПОЗИЦИЯ ТРАМПА
В Белом Доме пока не принято окончательное решение по иранскому вопросу. Трамп намерен дать больше времени дипломатам на переговоры с Тегераном, утверждает израильский 12-й канал. В то же время лидер США на митинге перед сторонниками заявил, что Вашингтон может предпринять новые действия против Ирана, если не будут достигнуты договоренности. По его словам, он хочет сохранить все жизни, но в какой-то момент ему придется «всыпать» иранцам.
Президент напомнил, что операция не увеличивает расходы бюджета, так как доходы Америки выросли от торгового сотрудничества с Венесуэлой. Он отметил, что все, что было потрачено на борьбу с иранским режимом — лишь одна десятая от той суммы, которая досталась американцам от кооперации с новыми властями в Каракасе.
КУДА УДАРЯТ
Независимый журналист Такер Карлсон подчеркивает, что атака США может быть совершена с использованием ядерного оружия, предупредил он в социальной сети X. Возможной целью он назвал гору Пикакс, где, по утверждениям израильской разведки, Иран мог продолжить программы обогащения урана.
Карлсон подчеркнул, что никакое оружие не способно пробить почти 100-метровую защиту объекта, в связи с чем "единственным вариантом является ядерный удар". По его информации, Нетаньяху якобы настойчиво этого добивается из-за шаткой политической ситуации после прошедших в Израиле парламентских выборов.
В свою очередь, Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что получил второй трофейный американский беспилотник MQM-170. Устройство поймали в небе над островом Кешм. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
БПЛА перехватили и посадили средства радиоэлектронной борьбы аэрокосмических сил. Отдельно ВМС КСИР сообщили о перехвате разведывательного беспилотника-ловушки к западу от Ормузского пролива. Военные взяли под контроль системы управления и навигации и приземлили аппарат в исправном состоянии.
По данным иранской стороны, БПЛА занимался разведкой систем ПВО Исламской Республики вдоль побережья Персидского залива и в районе Ормуза.
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ПОЛИТИКОВ
Последствия от нового витка эскалации против Ирана для Трампа куда более негативные, чем для Нетаньяху. С таким мнением выступил политолог-американист Малек Дудаков.
«Заявления Трампа по поводу войны против Ирана сразу после выборов тоже, скорее всего, работают против республиканцев, потому что эта война очень непопулярна в американском обществе. Конечно, обещания ее возобновить будут встречены тоже очень негативно. Так что ситуация сейчас складывается для республиканцев не лучшим образом. Они, конечно, надеются на то, что им хотя бы удастся сохранить большинство в Сенате, но, учитывая нынешние электоральные тренды, возможно, что и это уже им не светит. А в случае потери контроля над обеими палатами Конгресса Трампа на следующий год будут ждать расследование и импичмент», — поделился он с НСН.
С другой стороны, израильский глава правительства может добиться повышения своей популярности, объяснил востоковед Евгений Сатановский.
«Все еще идет серьезная война. Если Нетаньяху ударит по Ирану, то это даст ему 2-3 мандата. Насколько можно судить по поведению любых политиков, пребывание у власти является главным и единственным, что для них оправдывает любой шаг, который они предпринимают. Да, Нетаньяху коррумпирован и чертовски плох, но он реализовал чаяние народных масс и ударил по Ирану и “Хамасу”, которые долго напрашивались», — сообщил он НСН.
Выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября 2026 года, а парламентское голосование в Израиле завершилось 27 октября, но, если действующему правительству и оппозиции не удастся сформировать большинство, будут назначены повторные выборы. На данный момент у блока Нетаньяху 53 мандата из 120, а у его соперников — 48. Для формирования кабинета министров необходима поддержка минимум 61 депутата. Оппозиция также не получает большинства, и решающими могут стать голоса арабских партий.
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