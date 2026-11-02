Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре потребовал от американского президента Дональда Трампа возобновить военные действия против Ирана. Операция должна начаться вскоре после промежуточных выборов в конгресс США. Об этом сообщает портал Axios.

Американский лидер положительно оценил беседу. Израильский источник Axios охарактеризовал разговор как «тяжелый», а американский — как «прямой».



ПОЗИЦИЯ ТРАМПА



В Белом Доме пока не принято окончательное решение по иранскому вопросу. Трамп намерен дать больше времени дипломатам на переговоры с Тегераном, утверждает израильский 12-й канал. В то же время лидер США на митинге перед сторонниками заявил, что Вашингтон может предпринять новые действия против Ирана, если не будут достигнуты договоренности. По его словам, он хочет сохранить все жизни, но в какой-то момент ему придется «всыпать» иранцам.



Президент напомнил, что операция не увеличивает расходы бюджета, так как доходы Америки выросли от торгового сотрудничества с Венесуэлой. Он отметил, что все, что было потрачено на борьбу с иранским режимом — лишь одна десятая от той суммы, которая досталась американцам от кооперации с новыми властями в Каракасе.