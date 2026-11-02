В детсадах России начнут учить правильному питанию

Российских дошкольников начнут обучать основам здорового питания. Об этом пишут «Известия».

Курс был разработан Институтом изучения детства, семьи и воспитания совместно с Общественным советом при Роспотребнадзоре при поддержке Минпросвещения России. Занятия станут частью федерального проекта «Добрые игры».

В школах России появятся новые учебники о правильном питании

«Программа предполагает беседы воспитателей с детьми о том, как питание помогает расти, играть и оставаться активными. Курс разделен на четыре возрастных этапа: для детей от трех до четырех, от четырех до пяти, от пяти до шести и от шести до семи лет», - отмечает издание.

В частности, дошкольникам расскажут о важности мытья рук, правилах пользования столовыми приборами, различных продуктах, влиянии питания на здоровье.

Ранее в России запустили проект «Школа питания для беременных», пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости// Фото: Игорь Зарембо
ТЕГИ:Здоровое ПитаниеДетский Сад

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