В детсадах России начнут учить правильному питанию

«Программа предполагает беседы воспитателей с детьми о том, как питание помогает расти, играть и оставаться активными. Курс разделен на четыре возрастных этапа: для детей от трех до четырех, от четырех до пяти, от пяти до шести и от шести до семи лет», - отмечает издание.

В частности, дошкольникам расскажут о важности мытья рук, правилах пользования столовыми приборами, различных продуктах, влиянии питания на здоровье.

Ранее в России запустили проект «Школа питания для беременных», пишет Ura.ru.

