Лавров заявил об огромном риске ядерной войны

Он напомнил о совместном заявлении президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые в июне 2021 года указали, что в ядерной войне не будет победителей, поэтому ее нельзя развязывать.

«Мы готовы были пойти дальше и сказать, что не только нельзя развязывать ядерную войну, но недопустима и любая война между ядерными державами. Даже если её кто-то задумает начать конвенциальными средствами, риск перерастания в ядерную войну будет огромным», - заключил министр.

Ранее Лавров заявил, что Россию тревожит намерение Польши разместить на своей территории ядерные бомбы США, сообщает RT.

