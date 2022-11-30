Эстония получит от ЕС 21 миллион евро за поставленное на Украину оружие

Эстония получит от Евросоюза еще 21 миллион евро дополнительно к выделенным ранее 135 миллионам евро в виде компенсации за поставленное на Украину оружие. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны Томас Мелл порталу государственного телерадиовещания ERR.

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Он отметил, что ранее ЕС принял решение о выделении Эстонии 135 миллионов евро за поставленное Киеву оружие, а с учетом дополнительной суммы в 21 миллион евро республике будет возвращено 156 миллионов евро. Мелл подчеркнул, что общий объем военной помощи, оказанной Эстонией Украине, приближается к 300 миллионам евро.

Ранее Global Times сообщило, что из-за помощи Украине НАТО испытывает раскол, истощает свой потенциал и «подливает масла в огонь», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭстонияУкраина
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