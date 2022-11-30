Белый дом: США не хотят эскалации украинского кризиса
США объясняют отказ поставлять Киеву вооружение большой дальности нежеланием дальнейшей эскалации украинского кризиса. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.
По его словам, тем не менее, Вашингтон тесно сотрудничает с украинским руководством по вопросам военного потенциала республики.
Кирби также рассказал, что Белый дом надеется, что Конгресс США согласится выделить американской администрации еще $37,7 млрд на поддержку Украины. При чем, $21 млрд из этой суммы планируется пустить на помощь в сфере безопасности или на пополнение запасов оборонного ведомства США в связи с поставками вооружений Украине, уточнил адмирал.
Ранее в Пентагоне рассказали об оружии для Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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