Белый дом: США не хотят эскалации украинского кризиса

Кирби также рассказал, что Белый дом надеется, что Конгресс США согласится выделить американской администрации еще $37,7 млрд на поддержку Украины. При чем, $21 млрд из этой суммы планируется пустить на помощь в сфере безопасности или на пополнение запасов оборонного ведомства США в связи с поставками вооружений Украине, уточнил адмирал.

Ранее в Пентагоне рассказали об оружии для Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

