Сербию дожали? Белград уступил давлению ЕС по антироссийским санкциям
Еврокомиссия заставляет Сербию присоединиться к санкциям, на этом фоне эксперты отмечают, что республика не станет выбирать между Европой и «ничем».
Внешнеполитический комитет Европарламента потребовал от Сербии занять позицию Запада и присоединиться к антироссийским санкциям, увязав эту ситуацию с продолжением переговоров об интеграции Сербии в Европейский союз. Об этом сообщил «Коммерсант».
Как отмечает издание, требование было выдвинуто после обнародования отчета Еврокомиссии (ЕК) за 2022 год о переговорах с сербской стороной, где отмечалось «значительное падение» уровня согласованности внешней политики Белграда с политикой Евросоюза. В ЕК утверждали, что Сербия является единственным кандидатом в Европейский союз, который не присоединился к санкциям в отношении России.
Подчеркивается, что требования западных государств склонили сербских политиков в сторону Европы. Так, Белград поддержал резолюцию Организации Объединенных Наций (ООН), которая осуждает Россию за проведение референдумов и вхождение в ее состав Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Всего резолюцию поддержали 143 страны, пять высказались против.
При этом ранее президент Сербии Александр Вучич уже заявлял, что республика не может официально признать Крым российским, потому что тогда бы Белграду пришлось по той же самой модели отказаться от притязаний на Косово.
«Если бы мы сегодня это сделали (признали Крым российским – ред. НСН), нам бы привели аналогию с Косово. Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым, и что у нас больше нет права за него бороться. Я считаю, что любой нормальный человек и в России, и в любой другой стране это понимает», — приводит слова политика РИА Новости.
При этом он указывал на то, что отношения Белграда и Москвы остаются очень хорошими.
«Если у России есть друг получше, который в более тяжелых условиях сохраняет свою дружбу и любовь к России и к русскому народу, подскажите мне, что это за страна и где она находится», — говорил Вучич.
Таким образом, Сербия все время соблюдала выдержку в части введения санкций против России. Однако недавно сербский президент заявил, что возможность введения Сербией антироссийских санкций не исключена. В своем выступлении к народу страны на прошлой неделе Вучич подчеркнул, что Белград сохранит свою нынешнюю позицию по невведению санкций против Москвы до того момента, пока ущерб для страны не станет значительно больше и пока «Сербии не придется принять иную реальность».
На этом фоне многие эксперты и специалисты отмечали, что Сербия не откажется от Евросоюза ради России. Доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» указывал, что Россия не может предложить взамен альтернативное серьезное международное объединение.
«Выбора между Европой и "ничем" тут нет, поскольку Россия ничего убедительного и интересного Сербии не предлагает. Россия не может предложить альтернативное серьезное международное объединение по примеру Евросоюза. Колебание общественного мнения присутствует, но позиция Вучича, по меньшей мере, двояка в отношении антироссийских санкций», - говорил Колосков.
При этом часть западных политиков считает, что Сербии необходимо «доделать» свои дела, чтобы вступить в Евросоюз. Как отмечал канцлер Германии Олаф Шольц, Сербия не вступит в ЕС без признания независимости Косово. Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с «Радиоточкой НСН» также объясняла, что вступление Сербии в Евросоюз может произойти только в случае признания Белградом независимости Косово, так как страна-кандидат должна следовать единой политике ЕС.
«Быстрое вступление Сербии в Евросоюз никто не прогнозировал. Первый возможный разговор о вступлении может быть в 2025 году. При этом большинство экспертов сходится в том, что интеграция Сербии в ЕС будет идти через интеграцию в общеевропейский рынок. А полноценная интеграция может занять еще несколько лет из-за того, что быстрое решение по статусу Косово на сегодняшний день не просматривается», - говорила Соколова.
Сербия подала заявку на вступление в ЕС 22 сентября 2009 года. В 2012 году страна получила официальный статус кандидата на вступление. В свою очередь Косово все еще не имеет статус официального кандидата, но заявляет о намерении подать заявку. На сегодняшний день независимость Косова признают около 100 членов ООН, включая США, Великобританию, Японию, а также 22 из 27 стран ЕС. Россия не входит в число этих государств.
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