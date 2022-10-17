Сербию дожали? Белград уступил давлению ЕС по антироссийским санкциям

Как отмечает издание, требование было выдвинуто после обнародования отчета Еврокомиссии (ЕК) за 2022 год о переговорах с сербской стороной, где отмечалось «значительное падение» уровня согласованности внешней политики Белграда с политикой Евросоюза. В ЕК утверждали, что Сербия является единственным кандидатом в Европейский союз, который не присоединился к санкциям в отношении России.

Подчеркивается, что требования западных государств склонили сербских политиков в сторону Европы. Так, Белград поддержал резолюцию Организации Объединенных Наций (ООН), которая осуждает Россию за проведение референдумов и вхождение в ее состав Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Всего резолюцию поддержали 143 страны, пять высказались против.

При этом ранее президент Сербии Александр Вучич уже заявлял, что республика не может официально признать Крым российским, потому что тогда бы Белграду пришлось по той же самой модели отказаться от притязаний на Косово.