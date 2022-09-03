Вучич признался, что не сможет объяснить сербам введение антироссийских санкций

«Как я объясню народу, что вводим санкции против России, а не Словении. Россия не нарушала территориальную целостность Сербии, а Словения — да (признав независимость самопровозглашенного Косово — прим. НСН)», — сказал Вучич.

Продолжая тему, президент Сербии задался вопросом, почему Сербия не вводит санкции в отношении дружественных стран: Словении, Франции или США, пишет Газета.ru.

При этом Вучич подчеркнул, что словенский коллега один из немногих, кто понимает позицию сербский властей.

Ранее глава МВД Сербии Александар Вулин в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Сербия не будет частью «антироссийской истерии» пока президентом является Александар Вучич, передает ТАСС.