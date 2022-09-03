Вучич признался, что не сможет объяснить сербам введение антироссийских санкций

Президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему не вводит санкции против России. Он пояснил, что не сможет объяснить это согражданам. Об этом Вучич рассказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Словении Борут Пахором, передает РИА Новости.

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«Как я объясню народу, что вводим санкции против России, а не Словении. Россия не нарушала территориальную целостность Сербии, а Словения — да (признав независимость самопровозглашенного Косово — прим. НСН)», — сказал Вучич.

Продолжая тему, президент Сербии задался вопросом, почему Сербия не вводит санкции в отношении дружественных стран: Словении, Франции или США, пишет Газета.ru.

При этом Вучич подчеркнул, что словенский коллега один из немногих, кто понимает позицию сербский властей.

Ранее глава МВД Сербии Александар Вулин в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Сербия не будет частью «антироссийской истерии» пока президентом является Александар Вучич, передает ТАСС.

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ФОТО: kremlin.ru
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