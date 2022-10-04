Сербия решила упразднить безвиз для не входящих в ЕС стран
4 октября 202213:41
Белград намерен отменить безвиз для стран, не входящих в Евросоюз. Об этом сообщила Associated Press.
В ходе встречи, состоявшейся в Будапеште, главы Австрии, Венгрии и Сербии приняли решение усилить контроль прибывающих в балканскую страну граждан, планирующих нелегальную миграцию в ЕС.
Ранее Черногория заявила о готовности ввести визы для россиян вслед за Брюсселем. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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4 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru