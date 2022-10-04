Сербия решила упразднить безвиз для не входящих в ЕС стран

Белград намерен отменить безвиз для стран, не входящих в Евросоюз. Об этом сообщила Associated Press.

В России не планируют вводить визы для украинцев

В ходе встречи, состоявшейся в Будапеште, главы Австрии, Венгрии и Сербии приняли решение усилить контроль прибывающих в балканскую страну граждан, планирующих нелегальную миграцию в ЕС.

Ранее Черногория заявила о готовности ввести визы для россиян вслед за Брюсселем. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
ТЕГИ:Безвизовый РежимЕвросоюзСербия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры