Вучич заявил о двойных стандартах ООН в подходе к Украине
Страны-члены ООН используют двойные стандарты в подходе к Украине и Сербии, считает сербский президент Александр Вучич. Об этом политик заявил на полях проходящей в Нью-Йорке Генассамблеи международной организации.
Как отметил Вучич, Запад выступает за территориальную целостность Украины. При этом в 1999 году «19 богатых суверенных стран НАТО» напали на Сербию, отмечает телеканал «360».
«Правда заключается в том, что территориальная целостность европейской страны – Сербии – была нарушена, а Сербия не атаковала никакую другую суверенную страну, об этом мало кто говорит. Я задаю вопрос, который хотел бы и вам задать, лидерам многих стран, какова разница между суверенитетом и территориальной целостностью Украины и Сербии», – цитирует Вучича РИА Новости.
При этом сербский лидер указал, что Белград выступает за мирное решение конфликтов и поддержание стабильности на Балканах, отмечает РЕН ТВ.
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