Вучич заявил о двойных стандартах ООН в подходе к Украине

Как отметил Вучич, Запад выступает за территориальную целостность Украины. При этом в 1999 году «19 богатых суверенных стран НАТО» напали на Сербию, отмечает телеканал «360».

«Правда заключается в том, что территориальная целостность европейской страны – Сербии – была нарушена, а Сербия не атаковала никакую другую суверенную страну, об этом мало кто говорит. Я задаю вопрос, который хотел бы и вам задать, лидерам многих стран, какова разница между суверенитетом и территориальной целостностью Украины и Сербии», – цитирует Вучича РИА Новости.

При этом сербский лидер указал, что Белград выступает за мирное решение конфликтов и поддержание стабильности на Балканах, отмечает РЕН ТВ.

