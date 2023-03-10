«Доктор зло»: Россия покажет переписку по «Северным потокам», Запад кивает на Украину
Россию не допускают к расследованию диверсий на газопроводах, западные СМИ ищут в них украинский след, между тем Москва не верит в причастность Киева.
Россия скоро опубликует и распространит среди членов Совета безопасности ООН переписку с Данией, Швецией и Германией по поводу расследования диверсии на «Северных потоках». Об этом заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в интервью Джэксону Хинклу.
«Ведутся расследования в ряде стран – Дании, Швеции и ФРГ. Нас не привлекают к этим расследованиям. Не потому, что мы не хотим, а потому что нас держат в стороне. Нам отказывают в доступе к какой-либо информации, не дают участвовать, несмотря на то, что мы — затронутая сторона. Мы должны участвовать в расследовании», - сказал Полянский.
Он отметил, что Москве пишут письма о том, чтобы она «не лезла не в свое дело». По словам Полянского, Россия опубликует переписку, чтобы «быть транспарентными». Зампостпреда также отметил, что некоторые страны Запада в Совбезе не хотят работать с проектом российской резолюции, призывающей генсека ООН создать комиссию для расследования диверсии на «Северных потоках», так как считают подобное расследование ненужным.
Так, взрывы на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии, а президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG тогда отмечал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Насчет предполагаемых виновников высказывалось много версий. В частности, РИА Новости сообщало, что федеральная прокуратура Германии с 18 по 20 января обыскала неназванное судно из-за подозрительной аренды. В ведомстве сообщили, что это судно могли использовать для перевозки взрывных устройств, с помощью которых были подорваны газопроводы. Согласно данным прокуратуры, подозреваемых среди сотрудников немецкой компании, сдавшей судно в аренду, нет.
При этом Spiegel 10 марта раскрыл новые подробности терактов. По данным немецкого издания, судно, на котором, предположительно, были перевезены взрывные устройства, является парусной яхтой «Андромеда». Уточняется, что судно выдвинулось из порта Росток-Варнемюнде и на некоторое время пришвартовалось у находящегося на севере острова порта Вик. Указывается, что яхта была арендована неизвестными лицами через чартерную фирму острова Рюгена.
Между тем западные СМИ продолжают искать украинский след в подрыве «Северных потоков». По данным американской WSJ, в июне-июле прошлого года ЦРУ направила спецслужбам Германии и ряда стран Евросоюза предупреждение о возможной подготовке диверсии. В документе говорилось о трех украинских гражданах, которые пытались арендовать суда в странах, которые граничат с Балтийским морем, включая Швецию.
В свою очередь британская The Telegraph со ссылкой на свои источники говорила о причастности к подрыву газопроводов некоего украинского бизнесмена, имя которого издание знает, но не раскрывает. Некие специфические особенности атаки, «как кажется, намеренно намекают на его причастность».
Тем временем эксперты указали на печальную судьбу Киеву в случае его причастности к подрывам газопроводов. Немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН отмечал, что если причастные к подрыву «Северных потоков» действительно окажутся украинцами, то последствия для Киева могут быть очень серьезными.
«Во-первых, это диверсия против самой Германии. Люди с фальшивыми паспортами занимались чистым терроризмом. Фактически взорванные трубы не российские, а международные. Поэтому это был удар по европейской жизненно важной инфраструктуре. Диверсий подобного уровня не было за последние десятилетия. Когда утихнут крики о том, что Украина всегда права, а Россия виновата, когда люди включат разум и начнут рассуждать с юридической точки зрения и с позиции вопросов безопасности, Германия уже не сможет молчать. С учетом всего того, что писалось и говорилось, не было сомнений, что американцы стояли за всем этим, поэтому срочно нужно было придумать какую-то другую альтернативу», - говорил он.
Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 9 марта, в версию о том, что к подрыву «Северных потоков» причастна Украина, верится с трудом. Также он исключил версию о причастности России к подрыву газопроводов.
«Что касается проукраинского «доктора зло», который это организовал, с трудом в это верится. Слишком уж была сложная задача, которая была по плечу только хорошо обученной спецслужбе государственной, коих не так много в нашем мире», — сказал он.
Ранее, 9 марта, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, что Киев не имеет никакого отношения к диверсиям на «Северных потоках». По его словам, в этих «слухах» нет каких-либо доказательств. Он рассказал, что сам ждет результатов официального расследования.
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