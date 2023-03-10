«Доктор зло»: Россия покажет переписку по «Северным потокам», Запад кивает на Украину

«Ведутся расследования в ряде стран – Дании, Швеции и ФРГ. Нас не привлекают к этим расследованиям. Не потому, что мы не хотим, а потому что нас держат в стороне. Нам отказывают в доступе к какой-либо информации, не дают участвовать, несмотря на то, что мы — затронутая сторона. Мы должны участвовать в расследовании», - сказал Полянский.

Он отметил, что Москве пишут письма о том, чтобы она «не лезла не в свое дело». По словам Полянского, Россия опубликует переписку, чтобы «быть транспарентными». Зампостпреда также отметил, что некоторые страны Запада в Совбезе не хотят работать с проектом российской резолюции, призывающей генсека ООН создать комиссию для расследования диверсии на «Северных потоках», так как считают подобное расследование ненужным.

Так, взрывы на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии, а президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG тогда отмечал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.

Насчет предполагаемых виновников высказывалось много версий. В частности, РИА Новости сообщало, что федеральная прокуратура Германии с 18 по 20 января обыскала неназванное судно из-за подозрительной аренды. В ведомстве сообщили, что это судно могли использовать для перевозки взрывных устройств, с помощью которых были подорваны газопроводы. Согласно данным прокуратуры, подозреваемых среди сотрудников немецкой компании, сдавшей судно в аренду, нет.