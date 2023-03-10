Раскрыты новые подробности о теракте на «Северных потоках»

По данным издания, это парусная яхта «Андромеда» с портом приписки Бреге на острове Рюген. 15-метровое судно было арендовано неизвестными через чартерную фирму острова Рюгена.

«Андромеда» вышла из порта Росток-Варнемюнде, после чего на непродолжительное время пришвартовалось у находящегося на севере острова порта Вик, отмечает Spiegel.

Если причастные к подрыву «Северных потоков» окажутся действительно украинцами, последствия для Киева могут быть очень серьезными, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.

