Раскрыты новые подробности о теракте на «Северных потоках»

Стала известна модель и курс следование яхты, которая, как предполагается, использовалась в ходе подготовки теракта на «Северных потоках», сообщает Spiegel.

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По данным издания, это парусная яхта «Андромеда» с портом приписки Бреге на острове Рюген. 15-метровое судно было арендовано неизвестными через чартерную фирму острова Рюгена.

«Андромеда» вышла из порта Росток-Варнемюнде, после чего на непродолжительное время пришвартовалось у находящегося на севере острова порта Вик, отмечает Spiegel.

Если причастные к подрыву «Северных потоков» окажутся действительно украинцами, последствия для Киева могут быть очень серьезными, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный ПотокСеверный Поток-2
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