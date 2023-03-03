СМИ: газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2» законсервируют до лучших времен

Поврежденные в результате диверсии газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2 будут законсервированы, поскольку в Европе в данный момент не знают, что с ними делать, сообщило агентство Reuters.

По его данным, сейчас ни в ЕС, ни в Германии нет никаких планов как поступить с поврежденными газопроводами.

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Как отмечается, консервация газовых магистралей подразумевает возможность их использования в будущем, в чем заинтересованы некоторые стороны.

Ранее, как сообщала НСН, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила посла ФРГ в уходе от ответов о виновных в терактах на «Северных потоках».

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Фото: кадр из видео TV 2/Bornholm
ТЕГИ:ФРГГазопроводЕвропаСеверный ПотокСеверный Поток-2
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