СМИ: газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2» законсервируют до лучших времен
Поврежденные в результате диверсии газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2 будут законсервированы, поскольку в Европе в данный момент не знают, что с ними делать, сообщило агентство Reuters.
По его данным, сейчас ни в ЕС, ни в Германии нет никаких планов как поступить с поврежденными газопроводами.
Как отмечается, консервация газовых магистралей подразумевает возможность их использования в будущем, в чем заинтересованы некоторые стороны.
Ранее, как сообщала НСН, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила посла ФРГ в уходе от ответов о виновных в терактах на «Северных потоках».
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