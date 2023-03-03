СМИ: газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2» законсервируют до лучших времен

Поврежденные в результате диверсии газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2 будут законсервированы, поскольку в Европе в данный момент не знают, что с ними делать, сообщило агентство Reuters.

По его данным, сейчас ни в ЕС, ни в Германии нет никаких планов как поступить с поврежденными газопроводами.