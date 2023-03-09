СМИ: Запад не назовет причастного к взрыву на «Северных потоках» украинского бизнесмена

Предприниматель попал под подозрение в связи с особым характером диверсий. Собеседник издания в европейских органах безопасности подтвердил, что бизнесмен находится в поле зрения следователей.

Ранее глава немецкой дипломатии Анналена Бербок заявила, что продолжает следить за информацией о терактах на «Северных потоках».

