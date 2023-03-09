СМИ: Запад не назовет причастного к взрыву на «Северных потоках» украинского бизнесмена
Страны Запада, по всей видимости, не огласят публично имя украинского бизнесмена, якобы причастного к взрывам на газопроводах «Северные потоки», чтобы сохранить единство Запада в вопросе оказания военной помощи Киеву, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.
Предприниматель попал под подозрение в связи с особым характером диверсий. Собеседник издания в европейских органах безопасности подтвердил, что бизнесмен находится в поле зрения следователей.
Ранее глава немецкой дипломатии Анналена Бербок заявила, что продолжает следить за информацией о терактах на «Северных потоках».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 320 / сут.
Умерли
396 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+16 437 / сут.
- На российско-грузинской границе образовалась автомобильная пробка
- СМИ: Запад не назовет причастного к взрыву на «Северных потоках» украинского бизнесмена
- В США к концу 2023 года развернут первую батарею гиперзвуковых ракет
- Власти США получили ордер на арест самолета «Роснефти»
- Боррель: Евросоюз готов предоставить Украине все имеющиеся оружие
- Госдеп: подозрения в причастности США к подрыву «Северных потоков» смехотворны
- Зеленский прокомментировал протесты в Грузии
- Президент Грузии призвала воздержаться от применения силы в отношении протестующих
- Жители Липецка получили несколько посылок с предметами, похожими на боеприпасы
- ООН: расследованием дела о подрыве «Северных потоков» должны заниматься компетентные органы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru