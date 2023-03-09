Песков: в России не верят в «доктора Зло»

По его словам, сделать такое сейчас под силу лишь спецслужбам небольшого числа стран.

«Слишком уж была сложная задача», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее, как сообщала НСН, Песков назвал «вбросом» новые публикации о взрывах на «Северных потоках».

