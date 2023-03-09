Песков: в России не верят в «доктора Зло»
В Москве не верят в историю, что какой-то «доктор Зло» смог организовать диверсию с подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».
По его словам, сделать такое сейчас под силу лишь спецслужбам небольшого числа стран.
«Слишком уж была сложная задача», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее, как сообщала НСН, Песков назвал «вбросом» новые публикации о взрывах на «Северных потоках».
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