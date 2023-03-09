Песков: в России не верят в «доктора Зло»

В Москве не верят в историю, что какой-то «доктор Зло» смог организовать диверсию с подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

С широко закрытыми глазами. На Западе пытаются скрыть виновных в подрыве «Северных потоков»

По его словам, сделать такое сейчас под силу лишь спецслужбам небольшого числа стран.

«Слишком уж была сложная задача», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее, как сообщала НСН, Песков назвал «вбросом» новые публикации о взрывах на «Северных потоках».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияСеверный Поток-2Северный ПотокДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры