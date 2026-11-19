СМИ: Мерц потребовал участия Европы в переговорах по Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости участия европейских стран и Украины в будущих мирных переговорах с Россией. По его мнению, без них достичь урегулирования конфликта не получится. Об этом сообщает The Guardian по итогам саммита «коалиции желающих» в Берлине.
Немецкий политик сравнил переговоры лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне со встречей в столице ФРГ. По его оценке, мероприятие с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина стало прежде всего возможностью для эффектных фотографий, тогда как лидеры стран ЕС якобы смогли добиться трех содержательных результатов.
Канцлер подтвердил намерение союзников продолжать масштабную поддержку Киева в течение следующего года. По его словам, Украине помогут сохранить обороноспособность «столько, сколько потребуется».
Мерц объяснил, что военная и финансовая поддержка должны создать условия для начала мирных переговоров и позволить вести их с более сильных позиций. Он подчеркнул, что сначала необходимо добиться мира и только после этого заключать соглашение о трансатлантической безопасности.
Также глава немецкого правительства назвал требования Москвы нереалистичными. Обращаясь к американским представителям Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, канцлер напомнил о важности взаимодействия Европы и США.
По мнению Мерца, Вашингтон понимает, что без участия ЕС мирное урегулирование невозможно, а сотрудничество с американскими партнерами повышает шансы на достижение договоренностей.
На днях политолог оценил последствия переговоров России и США для Европы.
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