Немецкий политик сравнил переговоры лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне со встречей в столице ФРГ. По его оценке, мероприятие с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина стало прежде всего возможностью для эффектных фотографий, тогда как лидеры стран ЕС якобы смогли добиться трех содержательных результатов.



Канцлер подтвердил намерение союзников продолжать масштабную поддержку Киева в течение следующего года. По его словам, Украине помогут сохранить обороноспособность «столько, сколько потребуется».



Мерц объяснил, что военная и финансовая поддержка должны создать условия для начала мирных переговоров и позволить вести их с более сильных позиций. Он подчеркнул, что сначала необходимо добиться мира и только после этого заключать соглашение о трансатлантической безопасности.



Также глава немецкого правительства назвал требования Москвы нереалистичными. Обращаясь к американским представителям Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, канцлер напомнил о важности взаимодействия Европы и США.



По мнению Мерца, Вашингтон понимает, что без участия ЕС мирное урегулирование невозможно, а сотрудничество с американскими партнерами повышает шансы на достижение договоренностей.



На днях политолог оценил последствия переговоров России и США для Европы.

