«Не банановая республика»: На кого свалят диверсии на «Северных потоках»

Рар считает, что если сообщения об украинском следе подтвердятся, для Киева диверсия на «Северных потоках» обернется очень серьезными последствиями.

«Если причастных людей поймают за руки, последствия будут очень серьезными. Во-первых, это диверсия против самой Германии. Люди с фальшивыми паспортами занимались чистым терроризмом. Фактически взорванные трубы не российские, а международные. Поэтому это был удар по европейской жизненно важной инфраструктуре. Диверсий подобного уровня не было за последние десятилетия. Когда утихнут крики о том, что Украина всегда права, а Россия виновата, когда люди включат разум и начнут рассуждать с юридической точки зрения и с позиции вопросов безопасности, Германия уже не сможет молчать. Одна из причин, по которой Германия, в отличие от датчан и норвежцев, вышла с этой информацией, полагаю, заключается в том, что это могло очень серьезно коснуться Америки. С учетом всего того, что писалось и говорилось, не было сомнений, что американцы стояли за всем этим, поэтому срочно нужно было придумать какую-то другую альтернативу», — подчеркнул собеседник НСН.

В заключение Рар заявил, что у него итоги расследования немецких спецслужб вызывают смешанные чувства.

«Для меня история о двух украинских бизнесменах, враче и двух водолазах на польской яхте, которая со взрывчаткой на борту бороздила море три недели, с 6 по 26 сентября, прежде чем произошел теракт, — нечто из области фантастики. Но я не работаю в силовых структурах и доверяют тому, что говорят серьезные немецкие круги, они не могут лгать и заниматься тупой пропагандой. Если главные следователи Германии, имея на руках разведматериалы, пришли к такому выводу, что-то в этом есть. Корабль был, его следы найдены, людей этих более-менее идентифицировали, правда, под фальшивыми фамилиями, бомбы попали на корабль в городе Росток. Мы не банановая республика, проводилось серьезное расследование. Но боюсь, что в конечном итоге мир правду не узнает», — подытожил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада уклоняются от контактов с Россией по вопросу расследования теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

