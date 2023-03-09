«Не банановая республика»: На кого свалят диверсии на «Северных потоках»
Версия о причастности украинцев к взрыву на «Северных потоках» кажется невероятной, но не доверять немецким следователям оснований нет, сказал НСН Александр Рар.
Если причастные к подрыву «Северных потоков» окажутся действительно украинцами, последствия для Киева могут быть очень серьезными, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Ранее американское издание Wall Street Journal сообщило, что в июне-июле 2022 года ЦРУ направлял спецслужбам Германии и ряду других стран ЕС предупреждение о возможной подготовке диверсии на «Северных потоках». Сообщалось, что трое граждан Украины пытались арендовать суда в странах, граничащих с Балтийским морем, включая Швецию. Британская The Telegraph в свою очередь заявила, что к подрыву «Северных потоков» может быть причастен некий украинский бизнесмен. Есть мнение, что имени этого бизнесмена общественность не узнает, поскольку Запад захочет сохранить единство в поддержке Украины. Рар подтвердил, что информация об украинском следе в терактах на «Северных потоках» действительно поступала.
«Американцы действительно предупреждали о возможной подготовке проукраинскими силами диверсии на “Северных потоках”. После теракта из США пошли первые намеки и сигналы в адрес Германии, что диверсия — дело рук Украины», — сказал Рар.
При этом собеседник НСН отметил, что в Германии существуют различные мнения по поводу происходящего.
«Я слежу за тем, что пишут отдельные политики в соцсетях. Ведущая газета Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung пытается перевести стрелки в сторону России, убедить читателей в том, что Россия пытается подставить Украину и представить фальшивые доказательства. Вообще в немецких СМИ идет борьба нарративов — одни издательства откровенно писали о сообщениях США об украинском следе, какое-то время в этом никто не сомневался, а сейчас газеты сообщают, что доказательств по поводу Украины никаких нет, нужно обратить внимание на Россию. Отдельные политики и вовсе заявляют, что Украина имела право на такие действия, потому что Россия сама атакует украинскую инфраструктуру», — добавил политолог.
Рар считает, что если сообщения об украинском следе подтвердятся, для Киева диверсия на «Северных потоках» обернется очень серьезными последствиями.
«Если причастных людей поймают за руки, последствия будут очень серьезными. Во-первых, это диверсия против самой Германии. Люди с фальшивыми паспортами занимались чистым терроризмом. Фактически взорванные трубы не российские, а международные. Поэтому это был удар по европейской жизненно важной инфраструктуре. Диверсий подобного уровня не было за последние десятилетия. Когда утихнут крики о том, что Украина всегда права, а Россия виновата, когда люди включат разум и начнут рассуждать с юридической точки зрения и с позиции вопросов безопасности, Германия уже не сможет молчать. Одна из причин, по которой Германия, в отличие от датчан и норвежцев, вышла с этой информацией, полагаю, заключается в том, что это могло очень серьезно коснуться Америки. С учетом всего того, что писалось и говорилось, не было сомнений, что американцы стояли за всем этим, поэтому срочно нужно было придумать какую-то другую альтернативу», — подчеркнул собеседник НСН.
В заключение Рар заявил, что у него итоги расследования немецких спецслужб вызывают смешанные чувства.
«Для меня история о двух украинских бизнесменах, враче и двух водолазах на польской яхте, которая со взрывчаткой на борту бороздила море три недели, с 6 по 26 сентября, прежде чем произошел теракт, — нечто из области фантастики. Но я не работаю в силовых структурах и доверяют тому, что говорят серьезные немецкие круги, они не могут лгать и заниматься тупой пропагандой. Если главные следователи Германии, имея на руках разведматериалы, пришли к такому выводу, что-то в этом есть. Корабль был, его следы найдены, людей этих более-менее идентифицировали, правда, под фальшивыми фамилиями, бомбы попали на корабль в городе Росток. Мы не банановая республика, проводилось серьезное расследование. Но боюсь, что в конечном итоге мир правду не узнает», — подытожил он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада уклоняются от контактов с Россией по вопросу расследования теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
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