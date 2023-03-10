Полянский: Россия обнародует переписку с европейскими странами по взрывам на «Северных потоках»
Россия в скором времени представит и распространит среди членов Совета безопасности ООН переписку с Данией, Швецией и Германией по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил в интервью Джэксону Хинклу первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Как отметил дипломат, Дания, Швеция и ФРГ ведут расследование ЧП, но Россию «держат в стороне».
«Нам отказывают в доступе к какой-либо информации, не дают участвовать, несмотря на то, что мы — затронутая сторона. Мы должны участвовать в расследовании», — подчеркнул Полянский.
По его словам, российской стороне пишут некие письма о том, чтобы Москва «не лезла не в свое дело». Полянский отметил, что вскоре вся переписка будет обнародована, сообщает РИА ФАН.
Кроме того, дипломат отметил, что западные страны не хотят работать над проектом резолюции РФ по расследованию ЧП с трубопроводами, пишет Ura.ru.
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