Полянский: Россия обнародует переписку с европейскими странами по взрывам на «Северных потоках»

Как отметил дипломат, Дания, Швеция и ФРГ ведут расследование ЧП, но Россию «держат в стороне».

«Нам отказывают в доступе к какой-либо информации, не дают участвовать, несмотря на то, что мы — затронутая сторона. Мы должны участвовать в расследовании», — подчеркнул Полянский.

По его словам, российской стороне пишут некие письма о том, чтобы Москва «не лезла не в свое дело». Полянский отметил, что вскоре вся переписка будет обнародована, сообщает РИА ФАН.

Кроме того, дипломат отметил, что западные страны не хотят работать над проектом резолюции РФ по расследованию ЧП с трубопроводами, пишет Ura.ru.

