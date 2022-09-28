«Море не глубокое»: В России оценили шансы отремонтировать «Северный поток»
Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отметил, что для осуществления непростого ремонта потребуются не только технические, но и регуляторные решения.
Говорить об остановке «Северного потока – 1» навсегда рано, но потребуется ряд серьезных политических и коммерческих решений для устранения проблемы, заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Обе нитки газопровода «Северный поток-1» могут навсегда стать непригодными для использования, опасаются в Германии. По данным издания Tagesspiegel, такую информацию предоставили в правительство службы безопасности этой страны. Гривач объяснил, что детального обследования еще не было.
«Я бы воздержался от подобных прогнозов, пока не было никакого обследования детального. Ситуация, конечно, очень неприятная и сложная. В целом ремонт возможен на подводных газопроводах, это более сложно, естественно, чем на суше. Это зависит не только от техники, но и от политических, регуляторных вопросов, коммерческих. Они лежат на дне, но Балтийское море не очень глубокое. Обычно трубу поднимают на корабль и там производится сварка. Есть системы сварки подводной, теоретически это тоже возможно», - отметил он.
По его словам, это происшествие ставит в тупик Европу, которая только в долгосрочной перспективе ощутит на себе нехватку российского газа.
«Диверсия – это основная версия. Вероятность случайных событий крайне мала, почти невозможна. Хранилища наполняют перед зимой, потому что зимой наполнять их уже поздно. Европе эта ситуация невыгодна, потому что они лишаются даже теоретического маневра, возможности регулировать вопрос и получать газ из России. Это выгодно тем, кто работает против российского газа в Европе. Пока газ идет в страны Евросоюза через Турцию или Украину. Сезон еще низкий, поэтому ситуация несильно отразилась на ценах, прямо сейчас это не повлияло на поток газа», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Повреждение ниток трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» наталкивает на мысли о диверсии. Устранение конкурента может быть выгодно, прежде всего, США. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ранее заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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